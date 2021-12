Powiat oświęcimski. Uwaga na oszustów! Kolejni sprzedający przez Internet stracili oszczędności zgromadzone na kontach bankowych

Pokrzywdzeni mieszkańcy powiatu oświęcimskiego stracili od kilkuset złotych do kilku tysięcy

Ku przestrodze kilka przypadków z ostatnich dni.

- 41-letnia mieszkanka gminy Osiek za pośrednictwem popularnego portalu ogłoszeniowego chciała sprzedać kurtkę zimową

- informuje Małgorzata Jurecka, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Oświęcimiu. - Za pośrednictwem komunikatora internetowego niezwykle szybko skontaktowała się z nią osoba zainteresowana zakupem, która w sms-ie podała sprzedającej instrukcję informującą, że w celu potwierdzenia odbioru pieniędzy za odzież ma jedynie kliknąć w przesłany link. Kobieta chcąc szybko otrzymać pieniądze zgodziła się na takie warunki transakcji. Skorzystała z przesłanego linku, który prowadził do wyboru banku, a następnie do logowania się na indywidualnym koncie, była to jednak fałszywa strona jej banku. Na tej stronie kobieta zalogowała się wpisując swoje dane do bankowości elektronicznej (hasła, loginy). Kilka chwil później kobieta nie miała już na koncie 12 tys. zł - dodaje.