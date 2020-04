Ruszyły prace na linii kolejowej Oświęcim - Chełmek. To kolejny etap dużej modernizacji szlaku Trzebinia - Czechowice-Dziedzice [ZDJĘCIA]

Dzięki inwestycji prowadzonej przez PLK czas przejazdu z Trzebini do Czechowic-Dziedzic skróci się o ok. 30 minut. Obecnie wynosi 1,5 godziny.

Prace na odcinku Chełmek – Oświęcim to kolejny etap robót na całym szlaku Trzebinia - Oświęcim - Czechowice-Dziedzice. Już na przełomie roku rozpoczął się demontaż starych elementów trasy od stacji Brzeszcze Kopalnia do Czechowic-Dziedzic.

- uważa Dariusz Baranowski, mieszkaniec Oświęcimia.

Pasażerowie mogą ponadto spodziewać się lepszych warunków podróżowania. W ramach inwestycji planowana jest przebudowa 10 stacji i przystanków: Chrzanów, Chrzanów Śródmieście, Chełmek Fabryka, Gorzów Chrzanowski, Oświęcim, Brzeszcze, Brzeszcze Jawiszowice, Jawiszowice Jaźnik, Dankowice, Kaniów.

- Na zmodernizowanych peronach będą nowe wiaty, ławki, tablice informacyjne. Dla osób niedowidzących przewidziano system tzw. ścieżek dotykowych. W Chrzanowie i Oświęcimiu windy ułatwią komunikację wszystkim podróżnym - wylicza Dorota Szalacha.

Obok przebudowy łącznie 45 km linii kolejowej oraz stacji i przystanków modernizacja obejmie także: 29 wiaduktów, 17 przejazdów kolejowo-drogowych i 135 rozjazdów.

W Oświęcimiu nowy dworzec ze 100-tonową mozaiką ZDJĘCIA TUTAJ

Obecnie linia 93 jest w fatalnym stanie technicznym. Pasażerowie skarżą się, że pokonanie odcinka 25 km z Oświęcimia przez Chrzanów do Trzebini zajmuje do 45 minut, co w efekcie wydłuża podróż do Krakowa do 2 godzin. Równie wolno jeżdżą pociągi z Oświęcimia przez Brzeszcze do Czechowic.