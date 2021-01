Strażacy z jednostki OSP Włosienica cieszą się z nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego [ZDJĘCIA]

Miasto Oświęcim oraz powiat oświęcimski dołączyli do akcji samorządów i organizacji pozarządowych #potrzebUEmy [ZDJĘCIA]

Miasto Oświęcim oraz powiat oświęcimski dołączyli do do ogólnopolskiej akcji samorządów i organizacji pozarządowych #potrzebUEmy, która ma na celu wyrażenie sprzeciwu wobec wetowania budżetu unijnego. Polskie i unijne flagi umieszczono przed wejściem do budynku starostwa, jak i w środku urzędu. Na głównej ulicy Oświęcimia zawisły flagi Unii Europejskiej wraz z flagami Miasta Oświęcim.