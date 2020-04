Targowisko miejskie w Oświęcimiu ponownie otwarte dla sprzedawców produktów spożywczych i rolnych

Targowisko przy ul. Dąbrowskiego w związku z rozszerzającą się epidemią koronawirusa było przez ponad miesiąc zamknięte dla kupców za wyjątkiem tych, którzy prowadzili działalność w swoich sklepach, znajdujących się na jego terenie.

Zakład Usług Komunalnych, który jest administratorem obiektu, zdecydował się na jego otwarcie od minionego czwartku, 16 kwietnia przy wprowadzeniu jednak odpowiednich zasad bezpieczeństwa.

Zasady bezpieczeństwa na targowisku

Osoby prowadzące sprzedaż będą rozmieszczone w sektorze rolno-spożywczym, z zachowaniem niezbędnego buforu bezpieczeństwa. W przypadku braku możliwości ustawienia w tej części sprzedający zostaną rozlokowani na innych, wskazanych przez administratora stanowiskach handlowych.

Kupcy we własnym zakresie zobowiązani są do zaopatrzenia się we właściwe środki ochrony osobistej, w tym płyn dezynfekujący, rękawiczki, maski.

Maksymalnie trzech klientów

Przy każdym punkcie handlowym może się znajdować maksymalnie 3 klientów. Administrator w razie konieczności będzie ograniczał liczbę klientów do ustalonego limitu. Klienci zobowiązani będą do dezynfekcji rąk płynem umieszczonym przy bramach wejściowych.