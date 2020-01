WOŚP 2020 Oświęcim. Sprzęt o wartości ponad 1,3 mln zł trafił do szpitala za sprawą Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy [ZDJĘCIA]

Oddział noworodkowy wzbogacił się m.in. o wielofunkcyjne urządzenia typu Panda do obserwacji i reanimacji noworodków, bilirubinometry przeznaczone do bezinwazyjnego badania, pompy infuzyjne, stanowiska do nieinwazyjnego wspomagania oddychania noworodków, kardiomonitory. fotele do kangurowania dla wcześniaków. Wartość całego sprzętu, o który wzbogacił się dotąd oddział sięga blisko 670 tys. zł.

Przeszło 463 tys. zł to z kolei urządzenia i wyposażenie, jakie trafiły na oddział dziecięcy oświęcimskiego szpitala, w tym są kardiomonitory, ultrasonograf, aparat EKG, pompy strzykawkowe, aparat do lokalizacji naczyń krwionośnych. Z kolei na ponad 177 tys. zł wyceniony jest sprzęt, o który wzbogacił się oddział chirurgii dziecięcej. Fundacja WOŚP przekazała tutaj także nowoczesne urządzenia diagnostyczne i specjalistyczne łóżka.