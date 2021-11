Hokeiści Re-Plast Unii Oświęcim w plebiscycie Sportowca Małopolski 2021. Głosujmy, dziękując im za dobrą grę

Hokeiści w tym sezonie zasługują na docenienie, będąc wiceliderem ekstraklasy. Sądząc po frekwencji na trybunach, powinni odegrać wiodącą rolę w plebiscycie. Głosowanie odbywa się za pomocą SMS (koszt 2,46 z VAT). Należy je wysyłać na numer 72355, wpisując w jego treści kod przypisany zawodnikowi, czyli prefiks i numer, np. ABC 1.

Wybór Sportowca Małopolski zostanie przeprowadzony w dwóch etapach. Najpierw powiatowym, który potrwa od 29 listopada 2021 do 21 grudnia (do godz. 21.30). Zwycięzcy w powiatach, z zachowaniem głosów, kwalifikują się do finału wojewódzkiego. W pierwszym etapie konkursu warto zatem śledzić wyniki z innych powiatów, żeby do finału wojewódzkiego przystąpić z jak najlepszej pozycji.

Pełną listę kandydatów na Sportowca Małopolski w powiecie oświęcimskim znajdziesz - TUTAJ

Finał wojewódzki rozpocznie się 22 grudnia (godz. 12) i potrwa do 30 grudnia (21.30). Wyjątek stanowi tylko kategoria „Talent roku”. Tutaj od początku walka trwa na szczeblu wojewódzkim, dlatego głosowanie trwa od 29 listopada do 30 grudnia (21.30).