Platforma Obywatelska wybrała nowych wiceprzewodniczących. Wśród nich m.in. posłanka Dorota Niedziela z Kęt [ZDJĘCIA]

Rada Krajowa PO, wybrała nowych wiceprzewodniczących. Wśród nich Dorota Niedziela

Po serii wystąpień programowych nastąpiła część zamknięta Rady Krajowej Platformy Obywatelskiej, podczas której działacze przystąpili do głosowania nad uzupełnieniem składu kierownictwa partii. Wszystkich nowych wiceprzewodniczących PO zaproponował Donald Tusk. Dobór nazwisk na wiceszefów PO jest taki, by wśród wiceprzewodniczących było tyle samo kobiet, co i mężczyzn.

Najwięcej głosów otrzymała wicemarszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska - 220. Dorota Niedziela, posłanka z Kęt niewiele mniej - 215 głosów, Izabela Leszczyna - 214, Bartosz Arłukowicz - 209, Cezary Tomczyk - 198, Marzena Okła-Drewnowicz - 197, a Ewa Kopacz - 194.