Przegląd tygodnia w Oświęcimiu, najważniejsze wydarzenia od 30.08 do 5.09.2020, sprawdź czy nie minęło Cię nic ważnego

29-letni mieszkaniec Oświęcimia kierując samochodem marki Saab na przejściu dla pieszych potrącił 10-letnią mieszkankę Chełmka. Małoletnia została przewieziona przez Pogotowie Ratunkowe na badania do szpitala. Po badaniach lekarskich okazało się , że dziewczynka doznała jedynie potłuczeń.

4 września 1939 roku w Rajsku pod Oświęcimiem doszło do krwawej bitwy oddziałów Wojska Polskiego z Niemcami. Zginęło w niej 83 polskich żołnierzy.

Przygotowania do tegorocznej Jesieni Oświęcimskiej już na ostatniej prostej. Tradycyjnie upłynie ona pod znakiem doskonałej, różnorodnej muzyki i fantastycznej zabawy oraz spotkania z historią. Start w niedzielę 6 września o godz 9 na oświęcimskim zamku, a po południu koncerty na Rynku Głównym.

1 września, jak co roku, rozpoczął się nowy rok szkolny. Dla większości uczniów od lat ta data budzi przerażenie. W tym roku jednak być może podwójnie, gdyż będzie zupełnie inaczej niż do tej pory. Dzieci i młodzież będzie się uczyła w reżimie sanitarnym, wprowadzonym z powodu epidemii koronawirusa. Wszyscy niepewnie patrzą, co przyniesie przyszłość. Niektórzy jednak starają się o tym nie myśleć lub nawet śmieją się z nowej sytuacji, tworząc MEMY. Zobacz najlepsze z nich!